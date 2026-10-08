Москва8 окт Вести.Российское министерство обороны подготовило проект указа президента об изменениях в некоторые армейские уставы и, конкретно, в Устав военной полиции. В Минобороны считают, что эти изменения требуются в связи с накопленным полевым опытом спецслужбы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Передача части полномочий позволит сосредоточить работу по предупреждению и пресечению преступлений в зоне ответственности объединения говорится в пояснительной записке к проекту

Полномочия военных полицейских предлагается расширить при дознании и розыске, чтобы разгрузить командиров соединений и обычных воинских частей. Отдельно прописываются действия военной полиции в условиях боевых действий.

Проект указа также расширяет круг лиц, в отношении которых военная полиция сможет проводить дознание. Сейчас такие полномочия они осуществляют только в отношении "подчиненных военнослужащих". Если указ будет подписан, то военная полиция сможет проводить дознание по сообщениям и делам о преступлениях в отношении военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, и гражданского персонала, находящихся в непосредственном подчинении командующего подразделением.

При розыске военнослужащих, уклоняющихся от прохождения службы, или самовольно оставивших подразделения предлагается использовать специальные группы, устраивать засады, заслоны, наблюдательные посты и дозоры.