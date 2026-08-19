Москва19 авг Вести.Законопроект, разрешающий военнослужащим спасательных подразделений МЧС применять силу и огнестрельное оружие лично либо в составе подразделения в ходе выполнения задач, получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности при условии его доработки. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Согласно тексту законопроекта, военнослужащие МЧС имеют право применять силу, если несиловые способы не помогают исполнять свои обязанности. Так, огнестрельное оружие можно применять для пресечения попытки завладеть транспортом или военной техникой, а также для защиты военнослужащих, сотрудников Федеральной противопожарной службы (ФПС) и федеральных госслужащих от нападения, угрожающего их жизни и здоровью.

По словам соавтора документа, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, законопроект призван обеспечить безопасность граждан и защиту сотрудников МЧС при выполнении служебных задач. Это касается разминирования территории или доставки гуманитарной помощи жителям в зоне СВО.

У спасательных воинских формирований также появится законный инструмент для борьбы с дронами. Это нужно для защиты людей и техники при эвакуации, спасательных работах в зонах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций добавил депутат

При этом источник "Ведомостей" отметил, что правительство считает обязательным уточнить, кого именно будут защищать военнослужащие МЧС, какие объекты и транспорт будут находиться под охраной и какая техника МЧС подлежит защите.

Ранее Советом Федерации был одобрен закон, расширяющий основания для увольнения сотрудников силовых ведомств. Речь идет о работниках таможни, противопожарной службы, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и уголовно-исполнительной системы (УИС). В документе указано, что при увольнении единовременное пособие не будет выплачиваться в случае нарушения законодательства о гостайне, получения статуса иноагента и прекращения гражданства РФ (или наличия иностранного гражданства или вида на жительство).