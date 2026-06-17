В России расширили основания для увольнения силовиков Совфед расширил основания для увольнения сотрудников силовых ведомств

Москва17 июн Вести.Совет Федерации одобрил закон, расширяющий основания для увольнения силовых и перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не выплачивается.

Инициатива касается сотрудников таможни, противопожарной службы, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и уголовно-исполнительной системы (УИС).

В соответствии с документом, при увольнении единовременное пособие не будет выплачиваться в случае нарушения законодательства о гостайне, получения статуса иноагента и прекращения гражданства РФ (или наличия иностранного гражданства или вида на жительство).

Ранее в Госдуме назвали способы, благодаря которым можно увеличить размер пенсии.