Москва17 июнВести.Совет Федерации одобрил закон, расширяющий основания для увольнения силовых и перечень случаев, когда единовременное пособие при увольнении не выплачивается.
Инициатива касается сотрудников таможни, противопожарной службы, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и уголовно-исполнительной системы (УИС).
В соответствии с документом, при увольнении единовременное пособие не будет выплачиваться в случае нарушения законодательства о гостайне, получения статуса иноагента и прекращения гражданства РФ (или наличия иностранного гражданства или вида на жительство).
Ранее в Госдуме назвали способы, благодаря которым можно увеличить размер пенсии.