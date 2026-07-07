Солдат-срочников смогут привлекать к тушению пожаров и спасательным работам "Ведомости": солдаты-срочники смогут проходить службу в МЧС в качестве пожарных

Москва7 июл Вести.Правительство России одобрило при условии доработки законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для комплектации воинских подразделений Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России.

Об этом газете "Ведомости" сообщили два источника: один – близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме.

Эта инициатива была внесена в Госдуму в апреле 2026 года, однако пока не рассматривалась. Отмечается, что в случае одобрения проекта закона срочников будут привлекать к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

Документ также расширяет полномочия подразделений противопожарной службы, где будут служить срочники, позволяя им работать не только на закрытых территориях и режимных объектах, но и в населенных пунктах, а также в организациях.

Недостаточная укомплектованность подразделений МЧС снижает их оперативные возможности, что может привести к увеличению площади пожаров и росту связанного с различными ЧП материального ущерба, говорится в материале газеты.

В феврале 2026 года глава МЧС Александр Куренков заявил, что в его министерство для прохождения службы в качестве пожарных могут направить до 5 тысяч солдат-срочников.

Он отметил, что соответствующие соглашения с Министерством обороны достигнуты, а укомплектование ФПС срочниками не потребует увеличения штатной численности ведомства.

Привлечение в МЧС срочников позволит ведомству сократить дефицит личного состава, в особенности среди рядовых и младшего руководящего состава, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.