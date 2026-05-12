Путин подписал указ о праве студентов вузов МЧС на отсрочку от службы в армии

Путин подписал указ о праве студентов вузов МЧС на отсрочку от военной службы Путин подписал указ о праве студентов вузов МЧС на отсрочку от службы в армии

Москва12 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о праве студентов вузов МЧС на отсрочку от службы в армии при выполнении ряда условий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отсрочка предоставляется студентам, которые на данный момент обучаются в высших учебных заведениях, находящихся в ведении МЧС, а также тем, кто был зачислен в такие вузы непосредственно после получения среднего профессионального образования, профиль которого соответствует направленности образовательных программ, реализуемых этими вузами.

В свою очередь, МЧС обязано передавать данные о студентах в Минобороны России. Если студенты зачисляются на обучение, соответствующий список должен быть направлен в течение месяца. Если же они отчисляются — в течение трех дней с даты их отчисления. Согласно документу, отсрочка будет доступна не более чем 200 студентам в год.

Документ вступает в силу с момента его подписания, которое состоялось 12 мая.