Осужденных военных могут обязать частично вернуть выплату за контракт МО РФ предложило взыскивать часть контрактной выплаты с осужденных военных

Москва7 сен Вести.Минобороны России предложило взыскивать часть федеральной единовременной выплаты с военнослужащих, осужденных во время прохождения службы по контракту. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, мера будет применяться к военным, которые признаны виновными в уголовном преступлении, но не приговорены к лишению свободы и продолжают службу. Возврату будет подлежать сумма, пропорциональная времени, оставшемуся до окончания контракта.

В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на "повышение мотивации военнослужащих к соблюдению законодательства" при прохождении службы.

Сейчас военнослужащие, осужденные без назначения наказания в виде лишения свободы, могут продолжать службу. При досрочном увольнении они уже обязаны возвращать часть полученной выплаты пропорционально оставшемуся сроку контракта.

Ранее президент России Владимир Путин учредил Межведомственную комиссию по применению ограничительных мер. Комиссия будет заниматься вопросами мер против релокантов, которые уклоняются от наказания.