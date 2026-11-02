В России начали выпуск бронежилетов для строителей и рабочих

В России начали производство бронежилетов для строителей и рабочих В России начали выпуск бронежилетов для строителей и рабочих

Москва2 ноя Вести.В России начали производство бронежилетов для строителей и работников предприятий, которым приходится трудиться в условиях повышенной опасности, сообщают "Известия".

Гражданские бронежилеты, в отличие от армейских образцов, рассчитаны на повседневное использование в рабочих условиях и предназначены, прежде всего, для строителей, энергетиков, работников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и других предприятий.

Бронежилеты продуманы так, чтобы не стеснять движения и надежно защищать от осколков в опасной зоне.

Основатель компании "Технокриптонит" Виталий Невмержицкий подчеркнул, что армейские бронежилеты не всегда удобны для гражданских работников по причине особой конструкции и условий использования. Промышленный бронежилет разработан именно для гражданского направления.

У него небольшой вес. Он отличается гибкостью и эргономичностью. Конструкция позволяет свободно двигаться и выполнять рабочие задачи приводят "Известия" слова Невмержицкого

Кроме того, промышленный бронежилет оснащен эвакуационной стропой, которая выдерживает до 260 кг и помогает при переноске пострадавшего выпрямить его тело, что ускоряет и облегчает эвакуацию.

По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, такие бронежилеты незаменимы не только для строителей и работников предприятий, но и для спасателей, медиков, ремонтников электросетей и газовых служб. Все эти люди рискуют оказаться под атаками беспилотников (БПЛА), особенно при работе в опасных районах.

Перенджиев подчеркнул необходимость бюджетного финансирования закупок такой экипировки, чтобы обеспечить защитой работников, которые трудятся в зонах повышенной опасности.

Завод "Октава", находящийся под управлением компании "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех", модернизировал бронежилет "Оберег ГР", предназначенный для специалистов гуманитарного разминирования.

Теперь в бронежилет встроена система автоматического жгутирования. При необходимости есть возможность перетянуть жгутом две руки и две ноги. Чтобы снять жгут, нужно открыть клапан и выпустить воздух, а в экстренной обстановке - разрезать пневможгут.