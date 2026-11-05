Баканов отметил сложности расширения ассортимента молочных продуктов на орбите Глава Роскосмоса Баканов: с хранением молочных продуктов на орбите есть проблемы

Москва5 ноя Вести.Есть большие проблемы с хранением молочных продуктов на орбите, поскольку грузовой транспорт туда приходит раз в три месяца. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он отметил, что для обеспечения хранения продуктов длительностью три месяца необходимо применение новейших технологий.

С молочными продуктами и с их хранением на орбите большие проблемы, потому что космонавты находятся длительное время, до 270 суток. И грузовики приходят в среднем где-то раз в квартал, это три месяца. Чтобы три месяца продукты могли храниться и не портиться, важно применить самые передовые технологии, но при этом они должны оставаться полезными. Именно такую линейку продуктов нам предложила "Логика молока" заявил Баканов

Ранее Баканов рассказал о распространении "космических" продуктов. Он подчеркнул, что они будут доступны и обычным гражданам.