Москва5 ноя Вести.Продукты для космонавтов не должны портиться во время нахождения на орбите. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он отметил, что такую задачу решает компания "Логика молока".

Мир движется вперед, нужно и питание космонавтов – это научная и технологическая задача, чтобы побольше полезных веществ было в их питании. И самое главное – продукты должны не портиться в то время, которое они находятся на орбите. Именно такую задачу решает "Логика молока", решает успешно. Но и повторю, очень важно, чтобы те передовые разработки, которые были подготовлены для космоса, потом для простых граждан здесь на Земле внедрялись, чтобы люди понимали, что они питаются так же и такие же здоровые, как наши космонавты подчеркнул Баканов

Ранее глава "Логики молока" Руслан Алисултанов заявил, что у молочной и космической отраслей много общего. Он обратил внимание на то, что соглашение между его компанией и Роскосмосом показывает схожесть двух сфер.