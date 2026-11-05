Москва5 ноя Вести.Продукты высокого качества, которые создаются компанией "Логика молока" для космонавтов, будут доступны обычным гражданам. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ИС "Вести".

Он добавил, что молочные продукты пользуются большим спросом у детей.

Для нас одна из основных задач — это поддерживать здоровье наших космонавтов, когда они находятся на орбите. "Логика молока" создает продукты высокого качества, которые правильно сбалансированы, и коллеги предложили создать линейку совместных продуктов. А дальше мы эти продукты, которые позволяют космонавтам быть здоровыми на орбите, применим для обычных граждан и для детей, которые так любят молочные продукты, чтобы им было и вкусно, и полезно