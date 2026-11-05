В "Логике молока" отметили, что ориентируются на запросы космонавтов Глава "Логики молока": у космонавтов вкусовые предпочтения меняются радикально

Москва5 ноя Вести.Космонавты являются очень специфичной категорией потребителей. На орбите их вкусовые предпочтения меняются кардинально. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов.

Мы ориентируемся на своего потребителя, да, пусть даже такого специфического, как космонавты. И, конечно, делаем большой фокус и на вкусовых предпочтениях, потому что на орбите вкусовые предпочтения они меняются радикально. Поэтому для перед нами стоит большая задача создать продукт, который не требует холодного хранения пояснил Алисултанов

Ранее он заявил, что между космической и молочной отраслями есть много общего. Обе сферы ориентируются на фундаментальную науку и каждый день ищут новые решения для стоящих перед ними задач. "Логика молока" и Роскосмос накануне подписали соглашение о сотрудничестве.