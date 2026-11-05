Алисултанов: будут решения для космической отрасли и для "земных" потребителей

Алисултанов рассказал, в каких отраслях будут новые решения от "Логики молока" Алисултанов: будут решения для космической отрасли и для "земных" потребителей

Москва5 ноя Вести.Благодаря сотрудничеству с Роскосмосом "Логика молока" сможет представить новые разработки для космической отрасли и для обычных потребителей. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов.

Для нас, в первую очередь, это возможности объединения экспертизы в области технологий молочных, конечно, с уникальной научной экспертизой Роскосмоса. И мы заинтересованы в дальнейших совместных исследованиях и создании нового продукта с высокой пищевой ценностью. И я уверен, что в этих разработках мы найдем новые решения и для космической отрасли, и для миллиона наших потребителей подчеркнул Алисултанов

Он добавил, что сейчас основная работа компании сосредоточена на составе ее продукта для космонавтов.

Мы сейчас сконцентрированы именно на составе. Я повторюсь, это такая очень тяжелая работа, в которой нужно сразу учесть и способы хранения, и высокую пищевую ценность, и, конечно же, вкусовые предпочтения наших космонавтов заявил Алисултанов

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о сложностях хранения молочных продуктов в космосе. Он отметил, что поставки грузов приходят к космонавтам только раз в три месяца.