Глава "Логики молока": у молочной и космической отраслей много общего

В "Логике молока" указали на общие черты молочной и космической отраслей Глава "Логики молока": у молочной и космической отраслей много общего

Москва5 ноя Вести.Соглашение между "Логикой молока" и Роскосмосом говорит о схожести двух, казалось бы, далеких друг от друга сфер. Об этом ИС "Вести" заявил председатель совета директоров "Логики молока" Руслан Алисултанов.

В действительности у нас много общего. Современная молочная промышленность, как и космическая отрасль, в ежедневной работе опирается и на фундаментальную науку, и на тяжелые технологии высокие. И на ежедневный поиск новых решений пояснил Алисултанов

Он добавил, что видит большие перспективы в объединении компетенций своей компании и Роскосмоса для создания новых продуктов питания.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов положительно оценил потенциал сотрудничества с "Логикой молока". Он считает, что совместные разработки будут полезны как для космонавтов, так и для людей на Земле.