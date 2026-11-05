Баканов: разработки "Логики молока" будут полезные и в космосе, и на Земле

Баканов высоко оценил потенциал разработок "Логики молока" для космонавтов Баканов: разработки "Логики молока" будут полезные и в космосе, и на Земле

Москва5 ноя Вести.Разработки компании "Логика молока" для космонавтов будут полезны и для потребителей на Земле. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал информационной службе "Вести".

Я бы хотел поблагодарить "Логику молока" за те подходы, которые они предлагают. Основная наша задача – обеспечить здоровым питанием наших космонавтов на орбите, чтобы самые полезные продукты они употребляли и следили за своим здоровьем. Но более того, в дальнейшем эти разработки для космоса будут очень полезны и на Земле, для обычных граждан пояснил Баканов

Роскосмос заботится о питании и здоровом образе жизни космонавтов на борту Международной космической станции, но также следит за тем, чтобы меню было разнообразным. Летом 2026 года на орбиту отправили особый гастрономический сет на основе русских традиционных блюд.