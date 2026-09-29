Москва29 сен Вести.Правительство России внесло изменения в нормы питания заключенных, в их рационе сократится количество некоторых продуктов, включая хлеб, картофель и маргариновую продукцию, но увеличится доля овощей и мяса. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Для обвиняемых, содержащихся под стражей, также предусмотрены творог, куриные яйца и свежие яблоки либо фруктовый сок.

Документ вносит поправки в постановление правительства от 11 апреля 2005 года, регулирующее минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в следственных изоляторах и других местах содержания под стражей.

Согласно изменениям, для всех содержащихся под стражей несколько уменьшат нормы выдачи хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции. При этом осужденным добавят сливочное масло, а обвиняемым – творог в объеме 100 граммов в неделю, два куриных яйца в неделю и одно свежее яблоко либо фруктовый сок.

Для осужденных и обвиняемых увеличат суточную норму овощей с 250 до 320-340 граммов. Кроме того, впервые предусмотрена сезонная разбивка рациона на летний и зимний периоды с указанием отдельных видов овощей: капусты, свеклы, моркови, лука, огурцов, помидоров, тыквы и кабачков.

Суточную норму мяса для осужденных повысят с 90 до 100 граммов. Она станет такой же, как для обвиняемых.

Новые правила вступят в силу в марте 2027 года.