Традиционную рыбу с жареной картошкой запретят продавать в британских школах В школах Британии запретят подавать фиш-энд-чипс из-за новых стандартов

Москва14 сен Вести.Школам Великобритании запретят подавать фиш-энд-чипс - традиционную рыбу с жареной картошкой, теперь ученикам предписывают есть чечевицу и нут каждую неделю. Информацию об этом распространил портал GB News.

Согласно новым стандартам, представленным Министерством образования (DfE) и вступающим в силу в 2027 году, приготовленные во фритюре блюда теперь исключены. Также для британских школьниках запрещены завтраки с яичницей-глазуньей, выпечкой и шоколадной пастой.

Теперь в школах обязаны подавать бобовые - к примеру, чечевицу и нут. Доступ к сладкому (торты, мороженое, пирожные) для учеников также планируется ограничить.

Десерты будут подаваться не чаще одного раза в неделю в начальных школах и двух раз в неделю в средних, причем каждый десерт должен включать порцию фруктов.

В материале также сказано, что хлеб в рационе британских школьников должен содержать не менее 50% муки грубого помола, а кетчуп разрешается только с меньшим количеством соли и сахара.

Ранее Daily Mail сообщало, что в Британии учителя уволили после того, как он показал на уроке свою историю поиска на платформе YouTube.