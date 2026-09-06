Эксперт: дошкольникам надо есть водоросли раз в две недели Детям рекомендуется есть блюда с водорослями

Москва6 сен Вести.Детям дошкольного возраста рекомендуется есть водоросли раз в две недели, а школьникам - два раза в неделю. Об этом сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Блюда с водорослями малышам рекомендуется давать раз в две недели, а школьникам – два раза в неделю отметил Зверев

В августе Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по рыбному меню в школах и детсадах. По словам Зверева, документ предусматривает изменение подхода к формированию детского меню в образовательных учреждениях.

Эксперт подчеркнул, что блюда для детей должны быть простыми и вкусными, а витаминизировать рацион можно за счет добавления водорослей, которые содержат полезны вещества. Такой морской салат можно считать хорошим растительным источником белка.