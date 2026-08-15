Лазарев рассказал, что ему в отпуске предложили задуматься о пенсии

"Приплыли, спасибо": 43-летний Лазарев получил уведомление о пенсии Лазарев рассказал, что ему в отпуске предложили задуматься о пенсии

Москва15 авг Вести.Артист Сергей Лазарев рассказал, что во время отпуска неожиданно получил СМС, в котором ему предложили рассчитать пенсионные накопления. Своей реакцией на это певец поделился на личной страничке в социальной сети Instagram (запрещена в РФ и признана экстремистской).

Лазарев получил СМС, в котором ему предлагалось воспользоваться инструментом расчета пенсии и узнать, какие накопления у него есть на текущий момент.

Приплыли, спасибо. Намекнули, что уже не шестнадцать. Дед Сергей написал артист

Ранее певец рассказал, что необходимо сделать исполнителю для того, чтобы добиться успеха. По его мнению, не стоит зацикливаться на наличии или отсутствии таланта. Вместо этого Лазарев предложил сосредоточиться на упорной ежедневной работе.