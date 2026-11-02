В России планируют создать Международную космическую академию При поддержке Роскосмоса в России создадут Международную космическую академию

Москва2 ноя Вести.Высшая школа экономики создаст Международную космическую академию для молодых инженеров, передает ТАСС со ссылкой на информацию организаторов Международных космических игр.

Мы договорились, что запустим Международную космическую академию для тех, кто участников игр и тех, кто хотел бы принять участие, но пока не смог, - в дистанционном формате проводить семинары, обмениваться техническими решениями, общаться приводит агентство слова проректора НИУ ВШЭ Дмитрия Земцова

Международную космическую академию будет реализована при поддержке Роскосмоса. Ее деятельность сосредоточится на пяти ключевых направлениях: совместные инженерные разработки, международное космическое образование, инженерные соревнования, Международные космические игры, научная кооперация и открытые технологические решения.