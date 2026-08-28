Москва28 авгВести.Президент США Дональд Трамп подписал указ о cоздании особой комиссии, которая займется вопросами учреждения Космической академии США (US Space Academy), сообщает сайт Белого дома.
Новое учебное заведение начнет готовить специалистов для военных и гражданских целей.
Я сейчас подпишу документ, который положит начало созданию новой национальной академии. Она получит название Космическая академия США и станет ресурсом для Космических сил, NASA и частной космической отраслизаявил Трамп в Космическом центре в Хьюстоне
Цель создания академии – подготовка нового поколения профессионалов в области космоса, в том числе астронавтов, ученых, инженеров, государственных служащих и военных экспертов.
Руководителем комиссии по разработке проекта назначен директор NASA.
В состав комиссии войдут также глава Пентагона, руководитель аппарата Белого дома, директор административно-бюджетного управления администрации Трампа, помощник президента по национальной безопасности и министр Военно-воздушных сил.
Трамп 20 августа подписал меморандум об увеличении до 1 тыс. количества ежегодных космических запусков в США к 2030 году.