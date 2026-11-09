Всероссийский проект "Большая наука в школы" представили в Новосибирске Министры науки и просвещения России представили проект "Большая наука в школы"

Москва9 ноя Вести.Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и его коллега, министр просвещения Сергей Кравцов представили на пленарной сессии симпозиума в Новосибирске новый всероссийский проект "Большая наука в школы", сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

В рамках проекта школьники смогут знакомиться с работой ведущих научных центров и установок класса "мегасайенс" и углублять свои знания в области естественных наук.

Одной из его опорных площадок станет синхротрон поколения 4+ Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) класса "мегасайенс".

Школьники также смогут посещать специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета и Новосибирский государственный педагогический университет. В дальнейшем для подростков планируется открыть Курчатовский источник синхротронного излучения, реактор ПИК, укорительный комплекс NICA и другие научные установки.

Мы с вами сегодня на СКИФе… Нам важно сделать так, чтобы на ней (этой установке – прим. ред.) работали не только выдающиеся ученые… Но важно, чтобы эта установка и подобные ей были открытыми для наших школьников и учителей школ. Именно поэтому родилась идея двух министерств, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, объединить наши усилия и создать такую программу. Мы предлагаем ее именовать всероссийской школьной программой на установках класса "мегасайенс" "Большая наука в школы". почеркнул Фальков

Проект "Большая наука в школы" инициирован во исполнение поручения президента России. Он призван вовлечь учеников и учителей в научно-исследовательскую деятельность.