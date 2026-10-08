Фальков рассказал, где готовят специалистов для синхротрона СКИФ Фальков: на разных уровнях образования готовят специалистов для работы на СКИФе

Москва8 окт Вести.По подготовке кадров для Центра коллективного пользования СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) запущена большая совместная программа с Новосибирским государственным университетом. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он отметил, что сама мегаустановка СКИФ является своеобразным магнитом для молодых ученых и исследователей.

Мы запустили несколько лет назад большую программу с Новосибирским госуниверситетом по подготовке кадров для Центра коллективного пользования СКИФ. Сегодня здесь работает порядка 600 человек. Но в принципе, как только мы выйдем на проектную мощность, там в пределах тысячи человек, из них примерно половина – это исследователи. Поэтому сегодня на разных уровнях профессионального образования, в магистратуре и в аспирантуре, готовятся специалисты, которые здесь будут полноценно работать сообщил министр

Также Фальков отметил, что синхротрон был спроектирован с большим запасом под рабочие места.

Возможности проектные позволяют до 30 станций создать. Там дальше посмотрим, как пойдут дела уже, какой будет заказ от бизнеса и так далее. Но каждая новая станция – это рабочие места добавил он

СКИФ – это гигантский рентгеновский микроскоп, который построили под Новосибирском. Установка класса "мегасайенс" ("меганаука") создана для проведения исследований в области фармацевтики, новых материалов и структуры вещества. Он позволит ученым видеть отдельные атомы в веществах и следить за их движением.

11 августа президенту РФ Владимиру Путину была представлена новая мегаустановка СКИФ в новосибирском наукограде Кольцово. Глава государства ознакомился с принципами ее работы и поздравил ученых с официальным открытием.