Москва3 окт Вести.Синхротрон поколения 4+ СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов), расположенный в наукограде Кольцово в Новосибирской области, является важнейшим объектом инфраструктуры РФ. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев.

Нужно было создать объект инфраструктуры, который реально был максимально нужен стране в ближайшие десятилетия. Собственно, поэтому мы и остановились на проекте синхротрона четвертого поколения. Особенность этой машины заключается в том, что она выходит на такие параметры, улучшить которые уже не удастся, потому что мы становимся ограничены законами природы сказал он

При помощи генерируемого излучения СКИФ можно изучать строение новых материалов, определять трехмерную структуру сложных молекул, исследовать механизмы химических реакций. Для такой работы необходимо было максимально точно выполнить этапы строительства установки.

Все формулы, все законы, которые были прописаны с помощью этих формул, были известны еще в прошлом веке. Но реализовать, воплотить их в железе - это самое сложное. Современное поколение источников синхротронного излучения стало возможно, потому что развились технологии. Например, магниты, которые стоят должны быть сделаны с огромной точностью. Чтобы формировать правильное магнитное поле, у них точность изготовления - вполовину толщины человеческого волоса. Если сделаешь грубее, рекордные параметры уже не получишь пояснил директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев

Первые эксперименты на СКИФе начнутся в наукограде Кольцово уже в скором времени.