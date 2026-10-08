Москва8 окт Вести.Курчатовский институт уже начал проектирование новой синхротронной установки "Сила" - более современной, чем Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки отметил, что строительства СКИФа сформировало сильную исследовательскую команду, способную на создание подобных установок.

Следующая установка уже проектируется Курчатовским институтом в Протвино. Это установка "Сила". Тот же синхротрон, еще более современный. Но это работа, знаете, как [идет]? Один построили, второй должен быть уже в работе. Но что важно? За, наверное, вот 35 лет с момента распада Советского Союза мы ничего подобного не делали и не проектировали. И построив такую установку, мы, конечно, сформировали сильные команды исследовательские, коллективы, которые способны делать не только подобные установки, но это компетенции, которые применимы в очень многих областях заявил министр

СКИФ – гигантский рентгеновский микроскоп, который построили под Новосибирском. Установка класса "мегасайенс" ("меганаука") создана для проведения исследований в области фармацевтики, новых материалов и структуры вещества.

Директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев назвал СКИФ важнейшим объектом инфраструктуры РФ.