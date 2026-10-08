Фальков рассказал, как СКИФ может помочь бизнесу Фальков: СКИФ подскажет бизнесу, как сократить путь от идеи до готового продукта

Москва8 окт Вести.Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) позволит бизнесу ответить на вопрос, как сократить путь от научной идеи до готового продукта. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он сообщил, что СКИФ поможет в исследованиях самым разным бизнесам.

Один из главных вопросов и этому будет служить, в том числе СКИФ: "Как сократить путь от научной идеи до готового продукта?" Самые разные представители бизнеса - от нефтехимических компаний до фармацевтики современной и компании, которые занимаются изготовлением, допустим, специального оборудования для высокоскоростных магистралей. Они так или иначе все заинтересованы в том, чтобы такие установки, как СКИФ, были, и на них можно было проводить исследования. Приведем простой пример: СКИФ позволяет заглянуть туда, куда обычное лабораторное оборудование не позволяет сообщил Фальков

Министр уточнил, что исследования в СКИФ позволяют изучить состояния веществ под разным воздействием и быстрее принять решение о дальнейшей разработке.

Любая фармацевтика, медицина заинтересована понять: "А как молекула воздействует на мишень, на конкретный белок?". И, собственно, что происходит? Не надо так долго перебирать, ты гораздо быстрее принимаешь необходимые решения. То есть это требует особого подхода к рельсам, к деталям поездов, к авиационным двигателям. Перечень можно продолжить. И, конечно, понимать, как под нагрузкой ведут себя те или иные детали при нагревании, при охлаждении. Как происходят эти все процессы? Вот ответ на этот вопрос в общих чертах и дает СКИФ — Сибирский кольцевой источник фотонов подчеркнул он

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников сообщил, что многие отечественные ученые вернулись в РФ, чтобы работать на передовых исследовательских установках мирового уровня, таких как "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).