Москва8 окт Вести.У иностранных ученых будет возможность поработать на новейшем российском синхротроне СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов), для них разработают специальный сервис. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, новая инфраструктура возводится для специалистов со всей России, а также для тех, кто работает за рубежом.

Такая инфраструктура строится не для одного института и даже не для институтов, которые расположены здесь, в Новосибирске, а для всей страны. И возможность предоставляется приехать тем, кто работает за рубежом. Для этого сейчас мы большую работу проводим, чтобы была возможность записаться в удобном формате. И начиная с 2027 года такая возможность будет открыта – приезжать сюда и проводить эксперименты рассказал министр

Фальков подчеркнул, что в планах запустить специальный домен, который позволит всем желающим специалистам записаться в удобном для них формате.

Надо соединить в разумном балансе, с одной стороны, всю эту сложность, которая присутствует на СКИФе, а, с другой стороны, возможность проводить эксперименты. В первую очередь, конечно, молодым ученым. Мы эту задачу обязательно решим, рассчитываем использовать специальный домен… чтобы коллеги из любого института, университета могли записаться, приехать и поработать здесь добавил глава Минобрнауки

СКИФ – гигантский рентгеновский микроскоп, который построили под Новосибирском. Установка класса "мегасайенс" ("меганаука") создана для проведения исследований в области фармацевтики, новых материалов и структуры вещества. Он позволит ученым видеть отдельные атомы в веществах и следить за их движением.

11 августа президенту РФ Владимиру Путину была представлена новая мегаустановка СКИФ в новосибирском наукограде Кольцово. Глава государства ознакомился с принципами ее работы и поздравил ученых с официальным открытием.