Фальков заявил, что на поиск контакта бизнеса и ученых СКИФа направят все силы Фальков: на поиск контакта бизнеса и ученых СКИФа направят все силы

Москва8 окт Вести.На поиск общего языка и создание моделей взаимодействия между бизнесом и учеными, работающими в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), будут направлены все силы. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Условия для этого есть. Хотя это дорога с двусторонним движением, здесь многое зависит от ученых. Важно не замыкаться и не считать, что сам по себе сложный этот уникальный объект - это по существу фабрика такая исследовательская. Это - инструмент, важный, дорогой, красивый, в который много вложено средств, в том числе душевных. Все-таки его предназначение более широкое и несколько иное - сделать более сильной экономику нашу и сделать так, чтобы у нас появились продукты уникальные, чтобы наш бизнес быстрее двигался. Вот на это будут сейчас направлены все наши силы, чтобы помочь коллегам этот общий язык найти, выстроить эти модели взаимодействия комфортные и удобные отметил министр

Фальков подчеркнул, что поиск общего языка, вероятно, "более сложная задача, чем создание самого синхтротрона".

Ранее главный научный сотрудник центра "СКИФ" Ян Зубавичус заявил, что новейший российский синхротрон СКИФ, расположенный в наукограде Кольцово в Новосибирской области, станет ускорителем российской науки.