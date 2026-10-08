Москва8 окт Вести.Локализация оборудования Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) составляет 98%, это полностью российское оборудование. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он уточнил, что оборудование СКИФа сделано в Новосибирске.

Вообще локализация 98% - это полностью российское оборудование. Хотя изначально там процент был принципиально другим. Больше 30 позиций мы вынуждены были спроектировать и изготовить сами. … И теперь понимаем, что это сделало нас только сильнее заявил Фальков

Министр также привел примеры частей установки, которые были разработаны отечественными учеными.

Например, клистроны — это специальная часть установки, которую раньше производили только три страны: Япония, Соединенные Штаты и Франция. Но наши ученые из Новосибирска научились, и сегодня четыре страны в мире уже их производят. Также есть вакуумное оборудование рассказал он

Глава Минобрнауки уточнил, что в изготовлении деталей для СКИФа участвовали более полутора тысяч организаций.

Больше полутора тысяч различного рода больших и малых компаний, предприятий, организаций отдельные детали изготавливали. Все в совокупности за шесть лет было спроектировано, построено, смонтировано, и специальная комиссия принимала это. Даже не одна, их на самом деле было три, которые принимали вот эту установку под названием "Сибирский кольцевой источник фотонов". Лучший результат в мире добавил министр

Ранее в Росатоме рассказали, что при создании российской научной мегаустановки СКИФ было критически важно сохранить виброустойчивость. Вибрация земли могла негативно отразиться на результатах исследований синхротрона, однако этот эффект удалось компенсировать.