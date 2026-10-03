В Росатоме рассказали о устойчивости мегаустановки СКИФ к вибрации земли В Росатоме рассказали о виброустойчивости новейшего синхротрона СКИФ

Москва3 окт Вести.При создании российской научной мегаустановки СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в наукограде Кольцово в Новосибирской области было критически важно сохранить виброустойчивость. Об этом ИС "Вести" рассказал Сергей Вохмяков, первый заместитель гендиректора по производству, технический директор АО "ЦПТИ" Топливного дивизиона Росатома.

По его словам, вибрация земли могла негативно отразится на результатах исследований синхротрона.

Требования к пучку достаточно жесткие. Там измерения проводятся пикометрами, десятками пикометров. Человеческий волос – 50 микрон, а пикометр в миллион раз меньше. Оборудование позволяет что-то компенсировать, но все равно конструкции здания передают вибрацию. Задача была компенсировать, минимизировать воздействие вибраций. Потому что там недалеко, километрах в двадцати, есть автодороги, Транссиб. Для обычного объекта это не представляет никакого воздействия, а для СКИФа это очень существенно сказал он

На каждом этапе строительства Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" наравне с инженерами и проектировщиками работали ученые.

Монтаж оборудования, которое более чем на 90% отечественного производства, велся параллельно возведению основных корпусов зданий. Точность расположения до микронов проверялась геодезистами.