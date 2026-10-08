Москва8 окт Вести.Накопительное кольцо периметром 476 метров – это место, где рождается синхротронное излучение Сибирского кольцевого источника фотонов. Оно в определенном смысле является сердцем СКИФа, указал в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Накопительное кольцо - оно 476 метров. И что такое накопительное кольцо? Именно здесь и рождается синхротронное излучение… В каком-то смысле, да, [это сердце]. И это синхротронное излучение, специальный сверхъяркий пучок, который в миллиарды раз ярче, чем Солнце, попадает в конкретную станцию и помогает там исследовать быстропротекаемые процессы или структуру вещества, или реакции, которые происходят сказал Фальков

СКИФ – гигантский рентгеновский микроскоп, который построили под Новосибирском. Установка класса "мегасайенс" ("меганаука") создана для проведения исследований в области фармацевтики, новых материалов и структуры вещества.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что многие отечественные ученые вернулись в РФ, чтобы работать на передовых исследовательских установках мирового уровня, таких как СКИФ.