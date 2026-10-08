Ученые возвращаются в Россию, чтобы работать на установках мирового уровня

Глава РАН: многие ученые вернулись в РФ, чтобы работать на СКИФе Ученые возвращаются в Россию, чтобы работать на установках мирового уровня

Москва8 окт Вести.Многие отечественные ученые вернулись в Россию, чтобы работать на передовых исследовательских установках мирового уровня, таких как "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ). Об этом сообщил РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

По его словам, сейчас попасть специалистам в ведущие синхротронные центры стало сложнее, поэтому они приезжают в Россию, чтобы работать на современных исследовательских установках.

Сегодня есть возможность, и многие ученые пользуются этим, вернуться к нам и заниматься на установке мирового уровня отметил Красников

СКИФ – гигантский рентгеновский микроскоп, который построили под Новосибирском. Установка класса "мегасайенс" ("меганаука") создана для проведения исследований в области фармацевтики, новых материалов и структуры вещества.