Москва3 окт Вести.Новейший российский синхротрон СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов), расположенный в наукограде Кольцово в Новосибирской области, станет ускорителем российской науки. Об этом заявил ИС "Вести" главный научный сотрудник центра "СКИФ" Ян Зубавичус.

При помощи синхротрона можно проводить разнообразные исследования, включая передовые эксперименты в области медицины. Так, с участием синхротрона ученые создавали лекарства от коронавируса, напомнил эксперт.

Безусловно, это очень яркий пример, когда наука мобилизовалась и встала на защиту человечества. Были подобраны такие молекулы, лекарства, которые благодаря синхротронному излучению блокируют действие вирусных белков. Его [СКИФ] можно рассматривать как универсальный ускоритель технического прогресса, изобретения и внедрения новых научных идей в производственные процессы. Универсальный ускоритель - ускоритель идей! сказал Ян Зубавичус

Первые эксперименты на СКИФе начнутся в наукограде Кольцово уже в скором времени.