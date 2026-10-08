Москва8 окт Вести.В России планируют построить новые синхротроны (аппараты с кольцевой вакуумной камерой, где частицы разгоняются практически до световой скорости, а стоящие на их пути мощные электромагниты задают траекторию движения) в ближайшие 10-20 лет. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По словам министра, установка входит в число самых передовых – таких комплексов всего несколько в мире.

Вообще синхротроны строят уже много десятилетий. В мире существует больше 50 синхротронов. В своем классе сегодня мы имеем самую передовую – это установка класса 4+. Таких установок в мире 3-4 всего. Наша - самая современная, самая передовая. Но, безусловно, мы понимаем, что сегодня, в данный конкретный момент уже надо думать о следующих установках. Почему? Потому что мир не стоит на месте. Это постоянное конкурентное соревнование. И, конечно же, мир пойдет дальше, и мы должны идти еще быстрее, чем все другие страны. Благодаря президенту, его поддержке, у нас есть большая программа синхротронных и нейтронных исследований. Выстраивается ПИК в Гатчине, есть большая установка в Объединенном Институте ядерных исследований в Дубне. Конечно, мы думаем уже над несколькими установками подобными или из этого же ряда, которые должны быть построены в ближайшие 10-15-20 лет в России отметил Фальков

Министр добавил, что важную роль должно сыграть участие бизнеса – привлечение компаний позволит финансировать создание таких установок не только за счет государства, но и за счет частных инвестиций.