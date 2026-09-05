Волгоградские стобальники ЕГЭ и победители олимпиад отправились на Байконур

Волгоградские студенты-отличники отправились на Байконур Волгоградские стобальники ЕГЭ и победители олимпиад отправились на Байконур

Москва5 сен Вести.Группа из 11 первокурсников Волгоградской области, показавших лучшие результаты на ЕГЭ и олимпиадах, отправилась на космодром Байконур. Об этом сообщает администрация региона.

Одиннадцать первокурсников вузов Волгоградской области — стобалльники ЕГЭ-2026 и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников — отправились на космодром Байконур отметила пресс-служба администрации Волгоградской области

В рамках просветительского тура студенты увидят знаковые объекты космодрома, включая знаменитую площадку №1, откуда стартовал Юрий Гагарин. Главным событием станет запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", запланированный на 9 сентября.

Организаторы поездки отмечают, что таким образом регион поощряет интерес талантливой молодежи к науке и космическим технологиям.