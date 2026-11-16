Москва16 ноя Вести.Ожидаемая продолжительность жизни россиян выросла до 72,4 года в 2023 году, увеличившись с 2000 года более чем на семь лет. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Батыр Бердыклычев. Его слова приводит издание "Ведомости".

Также зафиксировано снижение вероятности смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, диабета и хронических респираторных болезней.

Представитель ВОЗ отметил, что эти данные свидетельствуют о серьезном прогрессе, которого достигла Россия.

Значительного прогресса добились и в России. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 65,2 года в 2000 году до 72,4 [года] в 2023 году. Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний – с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021 году сказал Бердыклычев

Эксперт добавил, что в России придерживаются принципа, согласно которому болезнь лучше предотвратить, чем потом лечить, что соответствует современным подходам.

Бердыклычев упомянул традиции профосмотров и диспансеризации и пояснил, что благодаря этим регулярным обследованиям медикам удается выявлять опасные заболевания на начальных стадиях.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал болезни, которые оказывают наиболее сильное негативное влияние на здоровье россиян.