Онищенко перечислил наиболее влияющие на здоровье россиян болезни

Онищенко перечислил болезни, которые сильнее всего "бьют" по здоровью россиян Онищенко перечислил наиболее влияющие на здоровье россиян болезни

Москва12 ноя Вести.Среди всех заболеваний наибольшее отрицательное воздействие на здоровье граждан России оказывают сердечно-сосудистые патологии, онкологические болезни и диабет.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

На первом месте стоят группы заболеваний сосудистой системы, вторая по значимости — онкология, затем эндокринные заболевания, в первую очередь, — диабет уточнил он

Онищенко обратил внимание, что несмотря на существование множества различных недугов, названные группы болезней наиболее сильно сказываются на здоровье россиян.

Ранее стало известно, может ли COVID-19 спровоцировать возникновение новой пандемии.