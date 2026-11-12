Москва12 нояВести.Среди всех заболеваний наибольшее отрицательное воздействие на здоровье граждан России оказывают сердечно-сосудистые патологии, онкологические болезни и диабет.
Об этом в беседе с ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
На первом месте стоят группы заболеваний сосудистой системы, вторая по значимости — онкология, затем эндокринные заболевания, в первую очередь, — диабетуточнил он
Онищенко обратил внимание, что несмотря на существование множества различных недугов, названные группы болезней наиболее сильно сказываются на здоровье россиян.
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