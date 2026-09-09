Онищенко призвал россиян не рисковать здоровьем и отдыхать в РФ Онищенко: отдыхать лучше в России

Москва9 сен Вести.Россиянам лучше отдыхать в своей стране, чтобы не рисковать здоровьем на заграничных курортах. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что специалисты всегда предупреждают российских туристов о вероятных рисках для здоровья за рубежом. Тем, кто собирается отдыхать за пределами страны, следует подготовиться заранее, "изучив все дотошно".

И, конечно, лучше всего отдыхать в России добавил Онищенко

Ранее он заявил, что пользующаяся у российских туристов популярностью Турция является источником экзотических бактериальных инфекций. Академик также напомнил, что осложнения и болезни после отдыха за рубежом — не редкость.