Москва31 октВести.На продолжительность жизни сильнее всего влияют три группы заболеваний.
Об этом рассказал РИА Новости академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
По словам специалиста, это сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания.
Первое – сердечно-сосудистые, второе – идет онкология, третье – эндокринные. Это те группы заболеваний, целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группахсказал Онищенко
Он отметил, что чаще всего эти опасные состояния развиваются у людей, переболевших гриппом, COVID-19 или другими респираторными заболеваниями.
Онищенко добавил, что продолжительность жизни зависит не только от медицины, но и от того, как сам человек относится к своему здоровью. Он посоветовал больше внимания уделять физической активности, правильному питанию, вакцинации и другим аспектам здорового образа жизни.
Ранее стало известно, может ли COVID-19 вызвать новую пандемию.