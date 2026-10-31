Москва31 окт Вести.На продолжительность жизни сильнее всего влияют три группы заболеваний.

Об этом рассказал РИА Новости академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, это сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания.

Первое – сердечно-сосудистые, второе – идет онкология, третье – эндокринные. Это те группы заболеваний, целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группах сказал Онищенко

Он отметил, что чаще всего эти опасные состояния развиваются у людей, переболевших гриппом, COVID-19 или другими респираторными заболеваниями.

Онищенко добавил, что продолжительность жизни зависит не только от медицины, но и от того, как сам человек относится к своему здоровью. Он посоветовал больше внимания уделять физической активности, правильному питанию, вакцинации и другим аспектам здорового образа жизни.

Ранее стало известно, может ли COVID-19 вызвать новую пандемию.