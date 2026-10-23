Эксперт Долгушина связала продолжительность жизни с браком и рождением детей

Эксперт Минздрава заявила, что брак и дети продлевают жизнь Эксперт Долгушина связала продолжительность жизни с браком и рождением детей

Москва23 окт Вести.Женатые мужчины в среднем живут дольше холостых, а женщины с детьми – дольше бездетных. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Выступая на открытом диалоге "Университеты - территория крепкой семьи" в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), Долгушина отметила, что подобные закономерности имеют "научное обоснование".

Хорошо известно, что женатые мужчины живут дольше холостых. А женщины, родившие детей, живут дольше, чем те, кто без деток сказала она

По словам Долгушиной, репродуктивное здоровье является важной составляющей общего состояния организма и играет существенную роль в планировании семьи и рождении детей.

Она также напомнила, что россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут ежегодно проходить бесплатную диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья.

Ранее кандидат медицинских наук Мария Воронцова рассказала о препятствиях для продления здоровой жизни. По ее словам, к факторам относятся биологический потенциал человека и пока малоэффективные попытки победить старение.