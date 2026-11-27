В России и ВОЗ обсудили возможность увеличения детского возраста до 21 года

В Минздраве сообщили об обсуждении идеи продления детства до 21 года В России и ВОЗ обсудили возможность увеличения детского возраста до 21 года

Москва27 ноя Вести.Профильные эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и российские специалисты рассматривают вопрос о целесообразности продления возрастных рамок детства с 18 до 21 года. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко на Международном конгрессе "Ценность дружбы в истории российской цивилизации".

По его словам, инициатива обсуждается в экспертном сообществе с учетом влияния современных тенденций цифровизации. При этом сам Зинченко выразил скептическое отношение к подобной перспективе.

Он пояснил, что формирующиеся у детей цифровые навыки зачастую не готовят их к полноценному решению реальных задач и вызовов взрослой жизни.

Согласно устоявшейся в профессиональной литературе классификации, возрастные периоды распределяются так: молодой возраст — 18–44 года, средний — 45–59 лет, пожилой — 60–74 года, старческий — 75–90 лет, а возраст 90 лет и старше относят к долголетию.