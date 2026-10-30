Онищенко поддержал идею введения выплат к пенсии за воспитание внук

Онищенко поддержал инициативу о выплатах для бабушек и дедушек за воспитание Онищенко поддержал идею введения выплат к пенсии за воспитание внук

Москва30 окт Вести.Инициатива Общественной палаты по финансовому поощрению работающих бабушек и дедушек, занимающихся воспитанием внуков, является обоснованной и отражает заботу о подрастающем поколении. Такое мнение высказал академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с KP.RU.

Ученый подчеркнул, что ключевая ценность данного предложения заключается в содействии воспитанию здорового молодого поколения, назвав эту задачу приоритетной для государства.

По его оценке, роль старшего поколения в семье и воспитании детей невозможно переоценить, поскольку бабушки и дедушки традиционно обеспечивают важную эмоциональную поддержку, передают ценности и создают атмосферу доверия.

Воспитание внуков – это не просо удовольствие для пожилых людей, но и труд подчеркнул он

В связи с этим он назвал справедливым решение отметить подобные усилия граждан государственными выплатами или надбавками.

Ранее сообщалось, что в Госдуме могут ввести бабушкин и дедушкин капитал.