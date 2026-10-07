Онищенко обозначил возрастные границы для рождения детей Онищенко назвал 60 лет предельным возрастом для родов

Москва7 окт Вести.У женщин в исключительных случаях возможность зачатия сохраняется вплоть до 60 лет, а у мужчин способность стать отцом остается практически до 90 лет.

Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты South China Morning Post, в которой утверждалось, что 60-летняя китаянка родила дочь, а за два года до этого - сына.

Условиями для родов в названном возрасте он назвал правильную работу гормонов, хорошую наследственность и необходимое медицинское сопровождение.

В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет. Это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст заявил Онищенко

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина объяснила, почему не стоит рожать после 60 лет.