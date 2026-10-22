Возраст для проведения ЭКО по ОМС в России может быть ограничен 38 годами

Возраст для ЭКО по ОМС в РФ может быть ограничен 38 годами Возраст для проведения ЭКО по ОМС в России может быть ограничен 38 годами

Москва22 окт Вести.Максимальный возраст для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств ОМС должен быть ограничен 38 годами, считает председатель Совета Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), директор Центра репродукции человека и ЭКО в Ростове-на-Дону профессор Карина Сагамонова. Ее мнение приводит издание "Медвестник".

Сагамонова напомнила об обсуждении снижения порога АМГ для проведения ЭКО в рамках программы госгарантий, что даст возможность пройти процедуру многим женщинам старше 50 лет, шансы на рождение детей у которых будут низкими. Эксперт считает, что в таком случае государство потратит много средств на программы вспомогательных репродуктивных технологий, в результате которых не повысится рождаемость. Вместо этого Сагамонова предложила ограничить возраст для прохождения ЭКО и ввести налог на бездетность.

Если ограничить возраст до 38 лет, они будут бежать в более молодом возрасте к нам и родят больше детей заявила она

Еще одним способом повысить рождаемости эксперт сочла своевременное направление к репродуктологу женщин с самопроизвольными потерями беременности. По данным проведенного в 2017-2026 гг. исследования, которые приводятся в материале, 12% из 7,5 тысячи опрошенных сталкивались с привычными выкидышами, неразвивающимися беременностями или самопроизвольными прерываниями беременности, но направление к специалисту получили только 6%.