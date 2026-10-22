Москва22 октВести.Максимальный возраст для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств ОМС должен быть ограничен 38 годами, считает председатель Совета Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), директор Центра репродукции человека и ЭКО в Ростове-на-Дону профессор Карина Сагамонова. Ее мнение приводит издание "Медвестник".
Сагамонова напомнила об обсуждении снижения порога АМГ для проведения ЭКО в рамках программы госгарантий, что даст возможность пройти процедуру многим женщинам старше 50 лет, шансы на рождение детей у которых будут низкими. Эксперт считает, что в таком случае государство потратит много средств на программы вспомогательных репродуктивных технологий, в результате которых не повысится рождаемость. Вместо этого Сагамонова предложила ограничить возраст для прохождения ЭКО и ввести налог на бездетность.
Если ограничить возраст до 38 лет, они будут бежать в более молодом возрасте к нам и родят больше детейзаявила она
Еще одним способом повысить рождаемости эксперт сочла своевременное направление к репродуктологу женщин с самопроизвольными потерями беременности. По данным проведенного в 2017-2026 гг. исследования, которые приводятся в материале, 12% из 7,5 тысячи опрошенных сталкивались с привычными выкидышами, неразвивающимися беременностями или самопроизвольными прерываниями беременности, но направление к специалисту получили только 6%.