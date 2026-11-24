Для семей военнослужащих были сделаны исключения в процедуре ЭКО Депутат Стенякина: для семей бойцов СВО были сделаны исключения в процедуре ЭКО

Москва24 ноя Вести.Для семей бойцов СВО были сделаны исключения в правилах проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), согласно которым жены военнослужащих в течение пяти лет после гибели супруга могут провести эту операцию. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина.

Она отметила, что с просьбой об изменении правил проведения ЭКО обратились жены участников СВО. Теперь эта процедура стала бесплатной для семей военнослужащих. Также жены могут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями в течение пяти лет после смерти мужа-участника СВО.

В настоящее время если супруг погиб, а планировалась процедура ЭКО, тогда весь биоматериал должен быть уничтожен. То есть у нас процедура ЭКО производится, только если супруг находится рядом заявила Екатерина Стенякина

По ее словам, по законам, если мужчина погибает, то ребенок может появиться не позднее, чем через девять месяцев после его гибели.

Мы первый раз пошли на исключение для семей военнослужащих… Мы предоставили право супруге воспользоваться процедурой ЭКО в течение пяти лет после смерти супруга отметила она

В Госдуме также готовят законопроект, согласно которому дети, рожденные с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, после смерти военнослужащего получат право наследовать его имущество наравне с другими наследниками первой очереди.