Жительница Приамурья добилась права на ЭКО с биоматериалом погибшего на СВО мужа

Суд в Приамурье разрешил вдове бойца СВО использовать для ЭКО его биоматериал Жительница Приамурья добилась права на ЭКО с биоматериалом погибшего на СВО мужа

Москва26 ноя Вести.Суд Благовещенска разрешил вдове погибшего участника СВО использовать для ЭКО замороженный биоматериал мужа, сообщается в MAX-канале пресс-службы инстанции города.

Суд признал за истцом право распоряжения и пользования криоконсервированного биоматериала погибшего супруга, хранящегося в медицинской клинике, в целях проведения процедуры ЭКО говорится в сообщении

Известно, что супруги были в браке с 2012 году без детей. Средств на лечение от бесплодия не было. В 2022 году муж пошел воевать. В ноябре 2025 года во время отпуска по ранению супруги решили пройти ЭКО в клинике. После оплодотворения оставшийся биоматериал мужчины заморозили.

В июле 2026 года он погиб. После трагической новости вдова потеряла ребенка и попросила клинику вновь провести ЭКО с биоматериалом мужа. Клиника указала, что мужчина не давал отдельного согласия на использование биоматериала после смерти.

Суд установил, что супруги вместе приняли решение об ЭКО. Мужчина выдал жене доверенность, позволявшую распоряжаться его биоматериалом по своему усмотрению.