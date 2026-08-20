Москва20 авгВести.В Астраханской области благодаря вмешательству прокуратуры матери погибшего участника специальной военной операции восстановили право на полагающуюся меру социальной поддержки. Об этом сообщила прокуратура региона на официальном сайте.
В Астраханской области благодаря вмешательству прокуратуры матери погибшего участника специальной военной операции назначена полагающаяся мера соцподдержкиговорится в публикации
Отмечается, что прокуратура Камызякского района провела проверку по обращению женщины, чей сын погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО в декабре 2024 года. За мужество и отвагу военнослужащий был посмертно награжден медалью "За отвагу".
Несмотря на это, Социальный фонд необоснованно отказал матери погибшего бойца в назначении пенсии по случаю потери кормильца, которая положена членам семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.
Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности назначить пенсию. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
В итоге благодаря вмешательству прокуратуры женщине не только назначили пенсию по потере кормильца, но и выплатили задолженность за весь период с момента ее первого обращения.