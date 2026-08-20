В Астраханской области матери погибшего участника СВО назначили пенсию через суд

В Астраханской области мать погибшего бойца СВО добилась пенсии через суд В Астраханской области матери погибшего участника СВО назначили пенсию через суд

Москва20 авг Вести.В Астраханской области благодаря вмешательству прокуратуры матери погибшего участника специальной военной операции восстановили право на полагающуюся меру социальной поддержки. Об этом сообщила прокуратура региона на официальном сайте.

В Астраханской области благодаря вмешательству прокуратуры матери погибшего участника специальной военной операции назначена полагающаяся мера соцподдержки говорится в публикации

Отмечается, что прокуратура Камызякского района провела проверку по обращению женщины, чей сын погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО в декабре 2024 года. За мужество и отвагу военнослужащий был посмертно награжден медалью "За отвагу".

Несмотря на это, Социальный фонд необоснованно отказал матери погибшего бойца в назначении пенсии по случаю потери кормильца, которая положена членам семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности назначить пенсию. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

В итоге благодаря вмешательству прокуратуры женщине не только назначили пенсию по потере кормильца, но и выплатили задолженность за весь период с момента ее первого обращения.