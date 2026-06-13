Пригожин заявил, что его дочь получила орден Мужества за погибшего на СВО мужа

Погибший на СВО зять Иосифа Пригожина удостоен ордена Мужества Пригожин заявил, что его дочь получила орден Мужества за погибшего на СВО мужа

Москва13 июн Вести.Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его дочь Даная получила орден Мужества за погибшего в ходе спецоперации мужа Евгения Ткаченко, который был удостоен госнаграды посмертно.

По словам Пригожина, которые приводит NEWS.ru, он может спродюсировать фильм о погибшем зяте.

[Мой зять Евгений] получил Орден мужества недавно. Посмертно. 28 лет ему было — погиб, слишком молодым. Он защищал Родину. Внук мой остался без отца сказал Пригожин

Продюсер рассказал, что у Ткаченко была трагическая судьба: он вырос в детдоме, а после начала СВО ушел на фронт добровольцем, оставив дома жену и новорожденного сына. После гибели зятя объявились его кровные родственники, которые судились с Данаей за посмертные выплаты, добавил Пригожин.

В августе 2025 года Пригожин сообщил, что суд признал умершим его зятя Евгения Ткаченко. Ранее он выходил на связь с семьей в декабре 2023 года.