Москва13 июнВести.Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его дочь Даная получила орден Мужества за погибшего в ходе спецоперации мужа Евгения Ткаченко, который был удостоен госнаграды посмертно.
По словам Пригожина, которые приводит NEWS.ru, он может спродюсировать фильм о погибшем зяте.
[Мой зять Евгений] получил Орден мужества недавно. Посмертно. 28 лет ему было — погиб, слишком молодым. Он защищал Родину. Внук мой остался без отцасказал Пригожин
Продюсер рассказал, что у Ткаченко была трагическая судьба: он вырос в детдоме, а после начала СВО ушел на фронт добровольцем, оставив дома жену и новорожденного сына. После гибели зятя объявились его кровные родственники, которые судились с Данаей за посмертные выплаты, добавил Пригожин.
В августе 2025 года Пригожин сообщил, что суд признал умершим его зятя Евгения Ткаченко. Ранее он выходил на связь с семьей в декабре 2023 года.