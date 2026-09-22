Во Фролово суд защитил права матери погибшего бойца СВО в споре со страховой В Волгоградской области суд защитил права 99-летней матери погибшего бойца СВО

Москва22 сен Вести.В Волгоградской области суд встал на сторону 99-летней матери военнослужащего, погибшего в зоне российской спецоперации на Украине, в споре со страховой компанией. Согласно выводам инстанции, АО "СОГАЗ" больше двух месяцев не рассматривало заявление пенсионерки в выплатах, что расценено как незаконное бездействие. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Отмечается, что женщина обратилась в "СОГАЗ" 25 мая 2026 года, предоставив полный пакет документов, на рассмотрение которых у компании было около месяца. Однако сроки оказались сорваны, а запросы в военный комиссариат поданы только в конце июля.

Суд защитил права 99-летней матери погибшего участника СВО в споре со страховой компанией… Решениями Фроловского городского суда Волгоградской области бездействие АО "СОГАЗ" признано незаконным. На ответчика возложены обязанности устранить допущенные нарушения и рассмотреть заявления Анастасии К. о выплате единовременного пособия и страховой суммы говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере МАХ

При вынесении решения суд учел преклонный возраст и состояние здоровья матери бойца, указав, что в связи с этим своевременное рассмотрение заявлений имеет особую социальную значимость. Выявлено, что компания затянула процесс необоснованно, что говорит о формальном отношении и нарушении прав.

Решение суда не вступило в законную силу.