Москва14 октВести.Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права матери погибшего бойца СВО, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Новосибирской области в MAX.
Жительница села Кожурла пришла на личный прием прокурора Убинского района и сообщила, что ее сын погиб в ходе специальной военной операции и был награжден посмертно орденом Мужества.
Орден женщина получила, однако выплата, положенная в связи с получением государственной награды ее сыном, на протяжении более года не произведенасказано в сообщении
Длительная переписка женщины с командованием воинской части к желаемому результату не привела.
В этой связи в районный прокурор обратился в Барабинский районный суд Новосибирской области. В итоге, мать погибшего бойца получила денежные средства уже после предварительного судебного заседания.