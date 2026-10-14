В Новосибирской области прокуратура отстояла в суде права матери погибшего бойца

В Новосибирской области прокуратура добилась выплат матери погибшего бойца СВО В Новосибирской области прокуратура отстояла в суде права матери погибшего бойца

Москва14 окт Вести.Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права матери погибшего бойца СВО, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Новосибирской области в MAX.

Жительница села Кожурла пришла на личный прием прокурора Убинского района и сообщила, что ее сын погиб в ходе специальной военной операции и был награжден посмертно орденом Мужества.

Орден женщина получила, однако выплата, положенная в связи с получением государственной награды ее сыном, на протяжении более года не произведена сказано в сообщении

Длительная переписка женщины с командованием воинской части к желаемому результату не привела.

В этой связи в районный прокурор обратился в Барабинский районный суд Новосибирской области. В итоге, мать погибшего бойца получила денежные средства уже после предварительного судебного заседания.