В Саратовской области завели дело о мошенничестве с выплатами за погибшего

В Саратовской области завели дело из-за выплат за погибшего военнослужащего В Саратовской области завели дело о мошенничестве с выплатами за погибшего

Москва11 ноя Вести.В Саратовской области по материалам прокуратуры завели уголовное дело о мошенничестве при получении выплат за погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

Проверку проводила Марксовская межрайонная прокуратура. Выяснилось, что в ноябре 2025 года 61-летний местный житель принес в военкомат документы на единовременные и страховые выплаты в связи с гибелью сына в зоне СВО и получил на их основании более 3 миллионов рублей. При этом он не сказал, что еще в 2003 году его лишили родительских прав.

Затем он подал заявление в министерство труда и социальной защиты региона, чтобы получить еще одно единовременное пособие - 1 миллион рублей - в связи с гибелью военнослужащего.

Прокуратура передала материалы проверки следователям - те рассмотрели их и завели на мужчину дело по статье о мошенничестве при получении выплат.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) говорится в публикации

Расследование держат на контроле.